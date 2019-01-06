Son Dakika Haberleri: Hakkari Sarıkamış Şehitleri, Hakkari'de 2 Bin 800 Rakımda Yürüyüşle Anıldı

Hakkari Sarıkamış Şehitleri, Hakkari'de 2 Bin 800 Rakımda Yürüyüşle Anıldı

16 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 90 bin Mehmetçik, Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 90 bin Mehmetçik, Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Hakkari kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulanan 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinde düzenlenen yürüyüşe, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, Mustafa Duruk, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

'ŞEHİTLER İÇİN 3 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER'

Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 800 rakımlı Şibekör tepesinden başlayan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolda devam eden yürüyüş, dondurucu soğuğa rağmen tamamlandı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Şehitler için dualar okundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, Sarıkamış'taki şehitleri anmak için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu

Bugün Sarıkamış Savaşı'nın ve zaferinin 104'üncü yıl dönümü. Biz de, Sarıkamış'ta vermiş olduğumuz 90 bin şehidimizi anmak ve onların yaşadıklarını bir nebze olsun hissedebilmek için, Merga Bütan yaylasında yürüdük.Yürüyüşümüz asımın nesli, asrın yürüyüşü. Bütün Hakkarililer de bu yürüyüşle şühedanın izinde olduklarını, bu vatan için, bu millet için birlik- beraberlik içinde yaşayabileceklerini, aynı duygu ve düşüncede olduklarını burada göstermiş oldular. Sarıkamış'taki gibi, Çanakkale'deki gibi, 15 Temmuz'daki gibi aynı ruhu taşıyoruz. İşte milletimiz mazlum milletlerin mutluluğu için, Türk dünyası için, İslam dünyası için bir defa daha Çanakkale'de 250 bin şehit veriyor, Sarıkamış'ta 90 bin. Tabi Sarıkamış Savaşı ve Zaferi 20 Ocak'ta bitiyor. Arkasından Çanakkale Savaşı başlıyor ve Sarıkamış'ta da ecdadımız, dedelerimiz Yemen'den geliyorlar Kafkas Cephesi'ne. Gerçekten o günde dünyanın bir çok devletine yedi düvele karşı mücadele ediyorduk. Bugün de aynı şekilde 15 Temmuz'da da yedi düvele karşı mücadele ediyoruz. Sarıkamış'ta neden oradaydı askerlerimiz. Hakikaten büyük bir vatan sever Enver Paşa ancak genç ve tecrübesiz Sarıkamış'ı Ardahan'ı, Kars'ı Rusların esaretinden kurtarmak için bu savaşa gidiyorlar. Maalesef yapılan askeri hatalar bu kadar canımıza sebep oluyor. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta,Kuzey Irak'ta, Suriye'de dünyanın her yerinde şehit olan insanlarımıza, askerlerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin.

Yapılan konuşmanın ardından yürüyüşe katılanlara yemek ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:06 Kaynak: DHA

Kars, Hakkari, Sarıkamış, Güncel
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