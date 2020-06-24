Hakkari şehidi Diyarbakır'da toprağa verildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde teröristler tarafından İran'dan açılan ateş sonucu şehit olan Recep Durak'ın naaşı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde teröristlerce İran'dan açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Recep Durak (23) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Durak'ın naaşı helallik alınmak üzere baba ocağı Elazığ'ın Maden ilçesine getirildi. Burada helallik alınmasının üzerine Durak'ın cansız bedeni, ailesinin yaşadığı Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne getirildi.

Gözekaya köyündeki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dini vecibelerin yerine getirilmesinin ardından şehit Durak'ın cansız bedeni toprağa verildi. Defin sırasında tekbirler getirilirken Durak'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan şehit Durak'ın babası Salih Durak'ın da iki ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

(iha)