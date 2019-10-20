Hakkari şehidi Eşkioğlu törenle memleketine uğurlandı

- Şehit Eşkioğlu törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu, yapılan törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şemdinli ilçesindeki Karagöz Tepe bölgesinde 20 Ekim'de saat 02.30 sıralarında gözetleme ve emniyet faaliyetleri icra edilirken teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Eşkioğlu, kaldırıldığı Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayan şehit oldu. Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Adıyaman, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, polis, askeri erkan ve daire amirleri katıldı.

Şehit naaşının alana getirilmesi, saygı duruşunun ardından özgeçmişin okunmasından sonra Hakkari Müftü Yardımcısı Osman Doğan tarafından dua edildi. Şehidin naaşı, daha sonra güvenlik güçlerinin omuzunda ambulansa taşındı.

Erzurum doğumlu olan Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu'nun naaşı, memleketine gönderilmek üzere Yüksekova ilçesine gönderildi.