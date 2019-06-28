Hakkari
şehidi memleketine uğurlandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca
ilçesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan asker, memleketi Tokat
'a uğurlandı.
Çukurca ilçesindeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Anıl Yalap Üs Bölgesine gece saatlerinde teröristler tarafından yapılan makineli tüfek tacizi sonucu ağır yaralanan Piyade
Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım, kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi
'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
Şehit Yıldırım için Hakkari Dağ ve Komando
Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim
, vali yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç
, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya
Belediye Başkanı İsmail Demirci
, eski AK Parti
Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat
, asker ve polisler katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, İl Müftü
Vekili Osman Doğan
tarafından yapılan duayla sona erdi. Şehidin naaşı memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi
Havalimanı'na uğurlandı.