Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'a uğurlandı.



Şemdinli ilçesindeki Karagöz Tepe bölgesinde 20 Ekim'de saat 02.30 sıralarında gözetleme ve emniyet faaliyetleri icra edilirken teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Eşkioğlu, kaldırıldığı Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yapılan törenin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında da uğurlama yapıldı. Törene Yüksekova kaymakamı Osman Doğramacı, Tümen komutanı Muhammer Alper, ilçe emniyet müdürü Haluk baş, askeri ve polis erkanı katıldı.



Duaların ardından şehidin naaşı uçakla memleketi Erzurum'a uğurlandı. - HAKKARİ