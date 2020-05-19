Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de girdiği çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - Hakkari'de PKK'lı teröristler ile girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çukurca ilçesinin Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve 6 gündür Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Sözleşmeli Er Hali Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çakır'ın naaşı memleketi Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Gökçe Mahallesine getirildi.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle törene, şehidin son yolculuğuna şehidin babası Hüseyin Çakır, annesi Cennet Çakır ile kardeşleri alındı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.