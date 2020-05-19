Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır (24), memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır (24), memleketi Adana'nın Aladağ ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.Piyade Sözleşmeli Er Halil Çakır, Çukurca'nın Gezgintepe mevkisinde, 12 Mayıs günü PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakır, 18 Mayıs sabahı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi olan Adana'nın Aladağ ilçesindeki ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin naaşı dün uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Bugün ise baba evine getirilen cenaze burada helallik alınmasının ardından Aladağ Gökçe Köyü mezarlığına getirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanarak gerçekleştirilen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Çakır dualar defnedildi. Baba Hüseyin ve anne Cennet Çakır, şehidin defni sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Defin sonrası şehidin anne ve babasına Türk bayrağı takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:13 Kaynak: DHA
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