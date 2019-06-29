Hakkari şehidi törenle memleketine uğurlandı

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Hakkari Çukurca'da hain saldırı: 1 askerimiz şehit oldu

Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu

İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi