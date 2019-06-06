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Hakkari şehidinin Başkent'te bulunan evine ateş düştü

1 saat önce

Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin Ankara'nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine ateş düştü.

Hakkari şehidinin Başkent'te bulunan evine ateş düştü, System.String[]
Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin Ankara'nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerin Ankara'nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine giden askeri yetkililer, acı haberi şehidin anne ve babasına ulaştırdı. Komşuları binayı Türk bayraklarıyla donatırken askeri yetkililerin yanında hazır bulunan sağlık ekipleri de gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Gülşen Öz ile babası İsmail Öz'ü sakinleştirmeye çalıştı. Bir evin bir oğlu Bu gün Ankara'ya getirilecek olan şehit Fatih Öz'ün cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile memleketi Ayaş ilçesindeki Ferruz Köyü'nün mezarlığına defnedilecek. Bir evin bir oğlu olan Fatih Öz'ün bekar olduğu ve Sincan ilçesinde doğup büyüdüğü öğrenildi. Ayaş ilçesinde yatmakta olan 1993 şehidi Adil Arın'dan sonra Öz ikinci defnedilen şehit oldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Ankara, Hakkari, Güncel
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