Hakkari Şehidinin İsmi Bu Okulda Yaşayacak

2 Eylül 2016'da Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Kadir Çelebi'nin ismi, Kayseri'de bir okula verildi.

2 Eylül 2016'da Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş Kadir Çelebi'nin ismi, Kocasinan ilçesinde bulunan bir okula verildi. Ad verme törenine, Vali Şehmus Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Feyzioğlu, şehidin ailesi ve davetliler katıldı.



Düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Şehit Uzman Çavuş Kadir Çelebi'nin özgeçmişi okundu.



Törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyleyerek, "Biz şehitlerimizi kalbimizin en müstesna yerine yazdık. Onları orada konumlandırdık. Aynı zamanda şehitlerimizin fedakarlıklarını, cesaretlerini iyi bir şekilde anlatmak, gelecek nesillere de bu şuuru verebilmek için okullarımıza, sağlık ocaklarımıza ve değişik kamu kurumlarımıza şehitlerimizin adını veriyoruz. Bugünde Kadir şehidimizin ismini bu okulumuza verdik. Şehidimizin ismi kalbimizde olduğu gibi ilelebet Kayseri'de de yaşayacaktır. Elbette sizin yapmış olduğunuz fedakarlığın hiçbir karşılığı yok, biz bunu çok iyi biliyoruz. Bizler de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar her zaman sizlere destek olmaya, sizlerin acısını hafifletmeye gayret göstereceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ne zaman bir derdiniz, bir sıkıntınız olursa bütün arkadaşlarımızla 24 saat emrinizdeyiz" ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Coşkun Feyzioğlu da, "Bizler 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır' düsturuyla yaşayan bir milletiz. Şehidimiz Kadir Çelebi de, 2 Eylül 2016 günü Hakkari'de terör örgütüyle girilen çatışma sonucu bu toprağı vatan yapan kınalı kuzularımızdan biridir. Millet olarak her şehide üzüldüğümüz gibi Kadir Çelebi'de içimizi yaktı. Özellikle 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra milletçe var olan şehidimiz en üst seviyeye çıkmıştır. Şehitlerimizin aziz hatıralarını ve isimlerini yaşatmak için devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve duyarlılıkları, bakanlığımızı emirleri gereği yapımı 1973 yılında tamamlanan Argıncık Selçuk İlkokulu, 27 Haziran 2018 tarihli İl Milli Eğitim komisyon kararı ve 6 Temmuz 2018 tarihli Kayseri Valiliğimizin kabul ve onayıyla Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Bu vesileyle değerli şehit ailemizin acısını paylaştığımızı ve her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

