Hakkari şehidinin naaşı baba ocağında
1 saat önce
Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin naaşı Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:25 Kaynak: İHA
'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin naaşı Ankara
'nın Sincan
ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi.
Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Fatih Öz
'ün (24) naaşı sabah düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehidin naaşı Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine getirilerek helallik istendi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için Ahmet Hamdi
Aksi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı memleketi Ayaş
ilçesi Ferruz köyünde toprağa verilecek. - ANKARA
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