Hakkari şehidinin naaşı memleketi Zonguldak'a getirildi - Son Dakika

Anne Naciye, baba Satılmış ve kardeşi Nazmi Miyanyedi karşılama töreninde güçlükle ayakta durabildi. Yapılan duaların ardından şehidin naaşı Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Piyade Er Sait Miyanyedi'nin cenazesi 17 Ocak 2019 günü öğlen namazını müteakiben Çaycuma Pazaryeri 'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Cenaze töreninde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş , Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve protokol üyeleri katıldı. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında taşındığı sırada apronda bulunan yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi'nin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı TSK 'ya ait kargo uçağı ile Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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