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HAKKARİ ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerler Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Hakkari'de düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.
HAKKARİ ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:22 Kaynak: DHA
PKK, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari, Güncel
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