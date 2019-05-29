HAKKARİ ŞEHİT ASKERLER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanan 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Şehit olan askerler Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Hakkari'de düzenlenen askeri törenle memleketlerine uğurlandı.