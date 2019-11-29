Son Dakika Haberleri: Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-1
Son Dakika Güncel Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-1 - Son Dakika

Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-1

6 saat önce

HAKKARİ Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk memleketi Adana'ya uğurlandı-1.

HAKKARİ Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk memleketi Adana'ya uğurlandı-1

Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-1

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
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