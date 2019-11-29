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Hakkari şehit uzman onbaşı bünyamin çabuk memleketi adana'ya uğurlandı-1
6 saat önce
HAKKARİ Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk memleketi Adana'ya uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
HAKKARİ Şehit Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk memleketi Adana'ya uğurlandı-1
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