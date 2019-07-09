Hakkari şehitleri için EGM'den taziye mesajı
1 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Hakkari'de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:59 Kaynak: İHA
(EGM), Hakkari
'de şehit düşen iki asker için sosyal medya hesabı twitter üzerinden taziye mesajı içeren paylaşımda bulundu.
Hakkari'de askeri araca düzenlenen terör saldırısından sonra EGM sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Mesajda, "Hakkari'de askeri araca teröristlerce uzak mesafeden yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade
Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu
'na Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi! Güzel şarkıcı Hatice, kırmızı mayosuyla sosyal medya akımına dahil oldu Zeynep Mansur, havuz fotoğrafıyla takipçilerini büyüledi: Fiziğinle yakıyorsun ortalığı! Didem Soydan, sevgilisi için cesur pozlarından vazgeçti!