Son Dakika Haberleri: Hakkari şehitlerine tören
Son Dakika Yerel Haber

Hakkari şehitlerine tören

1 saat önce

Hakkari şehitlerine törenHAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı.

Hakkari şehitlerine tören
HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit düşmüştü. Şehitler için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman S. Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, polis memurları ve kurum amirleri katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve okunan duaların ardından naaşları omuzlara alınarak helikoptere taşındı. Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (Adana) ile Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (Şırnak) naaşları memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gönderildi.
Hakkari şehitlerine tören
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:58 Kaynak: İHA
Çukurca, Hakkari, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Türkiye şehitlerini uğurladı Osmanlı torunu Nayib Bukele, El Salvador Devlet Başkanı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari şehitlerine tören
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]