Son Dakika Haberleri: Hakkari şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldı
Son Dakika Güncel Hakkari şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldı

Hakkari şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldı

6 saat önce

Şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldıHakkari'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı.

Şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı. Patlamanın ardından ilçe susuz kalırken, ekipler arızayı onarmak için çalışma başlattı.

Şemdinli'ye bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrası bölgesinde bulunan ilçenin içme suyu boru hattı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından ilçe merkezinde sular kesilirken, tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı. Bölgeye giden Şemdinli Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek iş makineleriyle çalışma başlattı. Tazyikli su çalışanlara da zor anlar yaşatırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçe merkezine su verileceği belirtildi.

Hakkari şemdinli boru patladı, ilçe susuz kaldı

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:57 Kaynak: DHA
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