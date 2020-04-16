HAKKARİ Şemdinli'de hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

Şemdinli'de hayvanlar unutulmadı

HAKKARİ'de, Şemdinli Belediyesi, hayvan barınaklarını dezenfekte edip, mama bıraktı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte sokak hayvanları da yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. Şemdinli Belediyesi ekipleri de ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Gölge Taş mevkisindeki barınaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı, mama bıraktı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, sokak hayvanlarının beslenme konusunda sıkıntı yaşamamaları için çaba gösterdiklerini belirterek, "Sokak hayvanları daha önce yollarda dolaşarak araçların kaza yapmasına neden oluyorlardı. Biz, bu hayvanlar için yoldan uzak bir alanda barınak inşa ettik. Ekiplerimiz düzenli olarak hayvanların günlük bakımlarını yapıyor, mamalarını veriyor. İçişleri Bakanı'mızın sokak hayvanları ile ilgili yayımladığı genelge sonrası da çalışmalarımızı daha da ağırlık veriyoruz. Hem hayvan barınaklarımızı dezenfekte ediyoruz hem de günde sabah ve akşam olmak üzere iki öğün mama vermeye devam ediyoruz" dedi.