HAKKARİ ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN SEZER SÖNMEZ TOPRAĞA VERİLDİ
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HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:09 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez toprağa verildi. Şemdinli'ye bağlı Çatalca
Köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Sezer Sönmez'in cenazesi Hakkari
'de yapılan otopsinin ardından dün ailesine teslim edildi. Sönmez'in Türk bayrağına sıralı tabutu bugün sabah saat 08.30 sıralarında Şemdinli Ulu Cami'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından da Sönmez'in cenazesi 'Kahrolsun PKK
', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez? sloganları ve tekbirler eşliğinde Şemdinli Asri Mezarlığı'na taşınarak toprağa verildi. Cenaze törenine Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı
, İlçe Müdürü Murat Evren
, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Sönmez'in taziyesi ise Şemdinli Ulu Cami kabul ediliyor.
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