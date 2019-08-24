Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava...
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Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:28 Kaynak: AA
Hakkari- Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
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