Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava...
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Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava...

24 dakika önce

Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari-Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava..., System.String[]

Hakkari- Şemdinli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet Müdürlüğü, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:28 Kaynak: AA
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