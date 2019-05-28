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HAKKARİ SINIRA SEVKİYAT

2 saat önce

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor (2)SINIRA SEVKİYATHakkari'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerınden itibaren baslayan hareketlilik devam ederken, Yüksekova İlçesi'nden de aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi.

PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor (2)
SINIRA SEVKİYAT
Hakkari'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerınden itibaren baslayan hareketlilik devam ederken, Yüksekova İlçesi'nden de aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Öğle saatlerinde Yüksekova 3. Piyade Tümen komutanlığından çıkan zırhlı arçların, Kuzey Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine doğru gittikleri gözlendi. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinden Derecik ilçesine doğru giden araçlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
HAKKARİ SINIRA SEVKİYAT
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:41 Kaynak: DHA
PKK, Hakkari, Yüksekova, Derecik, Güncel
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