HAKKARİ SINIRA SEVKİYAT
2 saat önce
PKK hedefleri, Derecik'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor (2)SINIRA SEVKİYATHakkari'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerınden itibaren baslayan hareketlilik devam ederken, Yüksekova İlçesi'nden de aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi.
PKK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:41 Kaynak: DHA
hedefleri, Derecik
'ten ateş destek vasıtaları ile vuruluyor (2)
SINIRA SEVKİYAT Hakkari
'nin Derecik ilçesinde sabah saatlerınden itibaren baslayan hareketlilik devam ederken, Yüksekova
İlçesi'nden de aynı bölgeye zırhlı araçlar sevk edildi. Öğle saatlerinde Yüksekova 3. Piyade
Tümen komutanlığından çıkan zırhlı arçların, Kuzey Irak
sınırında bulunan Derecik ilçesine doğru gittikleri gözlendi. Yüksekova Cengiz Topel
Caddesi üzerinden Derecik ilçesine doğru giden araçlar için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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