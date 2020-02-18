Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı - Son Dakika
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Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı

7 saat önce

Hakkari-Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.

Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle kapandı, System.String[]

Hakkari- Şırnak kara yolu, Çığlı köyü yakınlarında çığ düşmesi sonucu kapandı.


Kentte son günlerde etkili olan kar nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü yakınında çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.

Yüksekova- Şemdinli kara yolundaki Haruna Geçidi bölgesinde de çığ meydana geldi. Karayolları ekipleri, zorlu çalışma sonucu yolu açtı.

Hakkari, Çukurca, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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