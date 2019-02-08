Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Kara Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Hakkari-Şırnak Kara Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak Kara Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari- Şırnak kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.


Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun bazı bölümlerine çığ düştü. Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Şırnak, Hakkari, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'den İlk Mesaj! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi

Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasında Sanıklara Ceza Yağdı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:46:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Kara Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]