Hakkari-Şırnak Kara Yolu Çığ Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Hakkari- Şırnak
kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun bazı bölümlerine çığ düştü. Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:19 Kaynak: AA
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