Hakkari - Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolu, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari
- Şırnak
kara yolu, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ayrı bölgesine çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolunda ekiplerin 2 gündür süren çalışması tamamlandı.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:02 Kaynak: AA
Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı