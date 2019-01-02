Son Dakika Haberleri: Hakkari - Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari - Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolu, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari - Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolu, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ayrı bölgesine çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolunda ekiplerin 2 gündür süren çalışması tamamlandı.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Şırnak, Hakkari, Güncel
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