Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Karayolları 114'üncü Şube Şefliği Karla Mücadele ekipleri, yoğun kar ve çığ düşmesi nedeniyle 3 gün önce kapanan kara yolunda çalışma yaptı.

Ekipler, 7 iş makinesi ile metrelerce yükseklikteki kar birikintilerini temizleyerek açtığı yolda genişletme çalışması da yaptı.

Ardından bölgede bekleyen araçlar Hakkari ve Şırnak yönlerine hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Kar, Şırnak, Hakkari, Güncel
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