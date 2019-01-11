Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı
2 saat önce
Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Yoğun kar ve çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak
kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Karayolları 114'üncü Şube Şefliği Karla Mücadele ekipleri, yoğun kar ve çığ düşmesi nedeniyle 3 gün önce kapanan kara yolunda çalışma yaptı.
Ekipler, 7 iş makinesi ile metrelerce yükseklikteki kar birikintilerini temizleyerek açtığı yolda genişletme çalışması da yaptı.
Ardından bölgede bekleyen araçlar Hakkari ve Şırnak yönlerine hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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