Hakkari-Şırnak Kara Yolu Ulaşıma Açıldı
30 dakika önce
Çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari- Şırnak
kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, bölgede iki gün önce çığ ve tipi nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunu ulaşıma açtı.
Araçlar, yolun açılmasının ardından Hakkari ve Şırnak istikametlerine hareket etti.
Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 199 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapandığı, İl Özel İdaresi ekiplerinin bu yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:34 Kaynak: AA
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