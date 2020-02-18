Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü
12 dakika önce
Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düşerken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
Hakkari- Şırnak kara yoluna çığ düşerken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü bölgesinde çığ düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.
(İHA)
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