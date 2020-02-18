Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü - Son Dakika

Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü

12 dakika önce

Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düşerken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hakkari-Şırnak kara yoluna çığ düştü, System.String[]

Hakkari- Şırnak kara yoluna çığ düşerken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü bölgesinde çığ düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri bölgede çalışma başlattı.

(İHA)

Hakkari, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:05 Kaynak: İHA
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