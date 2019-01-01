Hakkari-Şırnak Kara Yolunda Çığ Düşmesi Sonucu Kapandı
1 saat önce
Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.
Hakkari
- Şırnak
karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:45 Kaynak: AA
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