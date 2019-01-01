Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Kara Yolunda Çığ Düşmesi Sonucu Kapandı

Hakkari-Şırnak Kara Yolunda Çığ Düşmesi Sonucu Kapandı

1 saat önce

Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak Kara Yolunda Çığ Düşmesi Sonucu Kapandı, System.String[]
Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.


Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.


Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Kar, Şırnak, Hakkari, Güncel
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