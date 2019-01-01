Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesi sonucu kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesi sonucu kapandı

46 dakika önce

Karla mücadele ekibi, 8 ayrı bölgeye çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ düşmesi sonucu kapandı, System.String[]
Karla mücadele ekibi, 8 ayrı bölgeye çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapanan Hakkari - Şırnak kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:05 

Şırnak, Hakkari, Ekonomi
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