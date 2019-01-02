Hakkari-Şırnak Karayolu Çığdan Temizleniyor
30 dakika önce
Hakkari-Şırnak karayolu çığdan temizleniyor 10 ayrı noktada karayoluna düşen çığ kaldırılırken, yolun öğle saatlerinde açılması bekleniyorHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına düşen çığın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar halen devam ediyor.
Hakkari- Şırnak
karayolu çığdan temizleniyor
10 ayrı noktada karayoluna düşen çığ kaldırılırken, yolun öğle saatlerinde açılması bekleniyor
HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına düşen çığın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar halen devam ediyor.
Dün öğle saatlerinde Hakkari-Şırnak karayolunun Ortaköy
ve Serbestan mevkilerinde 10 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığları temizlemek için çalışma başlattı. 2 kepçe, 2 greyder, 2 küreme aracı ve 1 dozer olmak üzere 7 iş makinesi ile yapılan çalışmalar halen devam ediyor.
Hakkari-Şırnak karayolunun değişik noktalarına çığın düştüğünü belirten yetkililer, akşam başlayan çalışmaların bugün de devam ettiğini söylediler. Birçok çığ enkazını kaldırdıklarını belirten karayolları yetkilileri, Hakkari-Şırnak karayolunun öğle saatlerine kadar açılabileceğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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