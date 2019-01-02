Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayolu Çığdan Temizleniyor

Hakkari-Şırnak Karayolu Çığdan Temizleniyor

30 dakika önce

Hakkari-Şırnak karayolu çığdan temizleniyor 10 ayrı noktada karayoluna düşen çığ kaldırılırken, yolun öğle saatlerinde açılması bekleniyorHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına düşen çığın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar halen devam ediyor.

Hakkari- Şırnak karayolu çığdan temizleniyor
10 ayrı noktada karayoluna düşen çığ kaldırılırken, yolun öğle saatlerinde açılması bekleniyor

HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına düşen çığın temizlenmesi için başlatılan çalışmalar halen devam ediyor.
Dün öğle saatlerinde Hakkari-Şırnak karayolunun Ortaköy ve Serbestan mevkilerinde 10 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığları temizlemek için çalışma başlattı. 2 kepçe, 2 greyder, 2 küreme aracı ve 1 dozer olmak üzere 7 iş makinesi ile yapılan çalışmalar halen devam ediyor.
Hakkari-Şırnak karayolunun değişik noktalarına çığın düştüğünü belirten yetkililer, akşam başlayan çalışmaların bugün de devam ettiğini söylediler. Birçok çığ enkazını kaldırdıklarını belirten karayolları yetkilileri, Hakkari-Şırnak karayolunun öğle saatlerine kadar açılabileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:28 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadınlar İhbar Etti, Kocalarının Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi

Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 10:58:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayolu Çığdan Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]