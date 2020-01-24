Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı - Son Dakika
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Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

6 saat önce

Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandıHAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı.

Hakkari- Şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, ilçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Hakkari-Şırnak karayolu ise düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Başta Van ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, kar kalınlığı merkezde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu. İlçe merkezinde ulaşım güçlükle sağlanırken Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığlar nedeniyle kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Hakkari-Çukurca karayolunun da kapanmaması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hakkari-şırnak karayolu, düşen çığlardan kapandı

Hakkari, Çukurca, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:20 Kaynak: DHA
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