Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 4 Ayrı Noktasına Çığ Düştü

Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 4 Ayrı Noktasına Çığ Düştü

6 dakika önce

Şırnak Karayolu'nun 4 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 4 Ayrı Noktasına Çığ Düştü, System.String[]
HAKKARİ- Şırnak Karayolu'nun 4 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 30 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca- Şırnak yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan bölgesinde 4 ayrı noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Kar, Hakkari, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahırın Üzerine Çığ Düştü: 46 Hayvan Telef Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 16:44:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 4 Ayrı Noktasına Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]