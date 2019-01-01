Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 Ayrı Noktasına Çığ Düştü

Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 Ayrı Noktasına Çığ Düştü

1 saat önce

Şırnak karayolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 Ayrı Noktasına Çığ Düştü, System.String[]
HAKKARİ- Şırnak karayolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca-Şırnak yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı Köyü'ndeki Serbestan bölgesinde 8 ayrı noktaya dün çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

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