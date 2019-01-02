Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari-Şırnak Karayolu Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Hakkari-Şırnak karayolu, 10 ayrı noktadan çığ düşmesinin ardından yapılan iki günlük çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari-Şırnak Karayolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Hakkari- Şırnak karayolu, 10 ayrı noktadan çığ düşmesinin ardından yapılan iki günlük çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Değişik noktalardan 10 ayrı çığın düştüğü Hakkari-Şırnak karayolunda yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonuç verdi. Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri; 2 kepçe, 2 greyder, 2 küreme aracı ve 1 dozer olmak üzere 7 iş makinesi ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Hakkari-Şırnak karayolunu yeniden ulaşıma açtılar. Karayolları yetkilileri, olası çığ düşmesine karşı da sürücülerin dikkatli olmasını istedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

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