Hakkari-Şırnak Karayolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığın temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari-Şırnak karayolu, düşen çığın temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



Yaklaşık 3 gün önce 10 ayrı noktada çığın düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak karayolu, Şırnak ve Hakkari tarafından yapılan iki yönlü karla mücadele çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.



Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri, Hakkari ve Şırnak tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açıldığını ifade ettiler. - HAKKARİ

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