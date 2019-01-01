Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü
29 dakika önce
Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü.
Hakkari- Şırnak
karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü.
Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma sarf ediyor. Şu ana kadar çığ altında kimsenin kalmadığı öğrenildi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:20 Kaynak: İHA
Kadınlar İhbar Etti, Kocalarının Tombala Oynadığı Kahveler Kapatıldı
İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi
Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Hediye Edildi