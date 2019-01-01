Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü

Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü

28 dakika önce

Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari- Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Hakkari-Şırnak karayolunun 10 ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma sarf ediyor. Şu ana kadar çığ altında kimsenin kalmadığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:21 Kaynak: İHA

Şırnak, Hakkari, Güncel
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