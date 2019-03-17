Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü
23 dakika önce
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Hakkari- Şırnak
karayoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan yolun açılması için çalışmalara başladı.
Şırnak'ın Uludere
ilçesine bağlı Ortaköy
köyü ile Hakkari'nin Çukurca
ilçesine bağlı Çığlı köyü arasındaki Suvara Kodra geçidinde aşırı kar yağışı sonucu çığ düştü. Karayolları ve özel idare ekipleri, vakit kaybetmeden bölgeye giderek iş makineleri ile yol açma çalışmalarına başladı. Yetkililer, yola çıkacak olan vatandaşları, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:50 Kaynak: İHA
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