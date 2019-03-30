Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü

Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü

8 dakika önce

Hakkari-Şırnak karayoluna 4 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu yüzlerce aracın yolda mahsur kaldığı belirtildi.

Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü, System.String[]
Hakkari-Şırnak karayoluna 4 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu yüzlerce aracın yolda mahsur kaldığı belirtildi.

Hakkari-Şırnak karayoluna yaklaşık yarım saat önce 4 ayrı noktada çığı düştü. Şans eseri can ve mal kayıpları yaşanmazken yolda mahsur kalan yüzlerce yolcunun Serbestan Karakoluna sığındığı ve yolun açılmasını beklediği öğrenildi. Bir çığın daha düşme ihtimali bulunduğunu belirten yolcular, çığ tehlikesi yüzünden karayyoları ekiplerinin çığ enkazına müdahale edemediğini iddia ettiler. Karayolları yetkilileri ise, yolun açılması için ekiplerin bölgede olduğunu ancak yeni çığ düşme tehlikesi bulunduğu için beklemede olduklarını belirttiler. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:19 Kaynak: İHA

Şırnak, Hakkari, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yavruları Telef Olan Köpek Mahalle Sakinlerini Duygulandırdı Silahlı Şahıs, Sokak Ortasında Bir Kadını Vurduktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu Sosyal Medyada Fuhuş Rezaleti! Ellerini Bağlayıp Cinsel İlişki Görüntülerini Çektiler Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 12:27:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]