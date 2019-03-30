Hakkari-Şırnak Karayoluna Çığ Düştü
8 dakika önce
Hakkari-Şırnak karayoluna 4 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu yüzlerce aracın yolda mahsur kaldığı belirtildi.
Hakkari-Şırnak karayoluna 4 ayrı noktada çığ düşmesi sonucu yüzlerce aracın yolda mahsur kaldığı belirtildi.
Hakkari-Şırnak karayoluna yaklaşık yarım saat önce 4 ayrı noktada çığı düştü. Şans eseri can ve mal kayıpları yaşanmazken yolda mahsur kalan yüzlerce yolcunun Serbestan Karakoluna sığındığı ve yolun açılmasını beklediği öğrenildi. Bir çığın daha düşme ihtimali bulunduğunu belirten yolcular, çığ tehlikesi yüzünden karayyoları ekiplerinin çığ enkazına müdahale edemediğini iddia ettiler. Karayolları yetkilileri ise, yolun açılması için ekiplerin bölgede olduğunu ancak yeni çığ düşme tehlikesi bulunduğu için beklemede olduklarını belirttiler. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:19 Kaynak: İHA
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