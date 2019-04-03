Hakkari-Şırnak Karayoluna Düşen Çığlar Temizlendi

Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendiHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.

Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendi



HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.

Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı.

Çalışanlar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadılar.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü!

Murat Gezer, Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Nişanlısı Mina Başaran'la Anıları Tablo Yaptırdı

MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı