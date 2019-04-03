Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayoluna Düşen Çığlar Temizlendi

Hakkari-Şırnak Karayoluna Düşen Çığlar Temizlendi

22 dakika önce

Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendiHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.

Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendi

HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.
Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı.
Çalışanlar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:38 Kaynak: İHA

Şırnak, Hakkari, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Göçmen Kuşlar Yüksekova'da Mola Verdi, Görenler Şaşkına Döndü! Murat Gezer, Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Nişanlısı Mina Başaran'la Anıları Tablo Yaptırdı MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Mazbatasını Alır Almaz Makam Odasının Kapısını Söktürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Karayoluna Düşen Çığlar Temizlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]