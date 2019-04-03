Hakkari-Şırnak Karayoluna Düşen Çığlar Temizlendi
22 dakika önce
Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendiHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.
Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığlar temizlendi
HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan düşen çığlar temizlendi.
Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı.
Çalışanlar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:38 Kaynak: İHA
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