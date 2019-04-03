Hakkari-Şırnak Karayoluna İnen Çığlar Temizlendi

Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan inen çığlar temizlendi.

Hakkari-Şırnak karayoluna değişik noktalardan inen çığlar temizlendi. Karayolları 114. Hakkari Şube Müdürlüğüne bağlı iş makineleri, Hakkari-Şırnak karayolu üzerindeki Serbest bölgesine 8 ayrı noktada düşen çığları temizledi. Karayolları ile özel idarenin ortaklaşa yürüttüğü ve 4 iş makinesinin 48 saat boyunca yaptığı çalışma sonucu karayolu ulaşıma açıldı. Çalışmalar esnasında ekipler, yer yer çığ altında kalma tehlikesi de yaşadı.



(İHA)

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