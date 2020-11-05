Hakkari, Şırnak ve Van için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde beklenen sağanağın yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.