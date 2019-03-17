Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hakkari-Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari- Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden ulaşıma kapandı. Hakkari-Şırnak karayolunun Kartepe ve Cığlı köyü mevkisinde inen çığlar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yola inen onlarca çığ ve kar kütlelerini temizlemek için çift taraflı çalışma başlattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Kartepe, Şırnak, Hakkari, Güncel
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