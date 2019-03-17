Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Hakkari-Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden ulaşıma kapandı.
Hakkari- Şırnak
karayoluna inen onlarca çığ yüzünden ulaşıma kapandı. Hakkari-Şırnak karayolunun Kartepe
ve Cığlı köyü mevkisinde inen çığlar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yola inen onlarca çığ ve kar kütlelerini temizlemek için çift taraflı çalışma başlattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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