Son Dakika Haberleri: Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı

Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Hakkari-Şırnak yolu ulaşıma kapandıHAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden yol ulaşıma kapandı.

Hakkari-Şırnak Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Hakkari- Şırnak yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari-Şırnak karayoluna inen onlarca çığ yüzünden yol ulaşıma kapandı.
Hakkari-Şırnak karayolunun Kartepe ve Cığlı köyü mevkisinde inen çığlar yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri yola inen onlarca çığ ve kar kütlelerini temizlemek için çift taraflı çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Hakkari, Şırnak, Genel
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