Hakkari Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 33,61Kullanılan Oy : 13.225Geçerli Oy : 11.038Katılım Oranı : % 98,97PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 59,36.546AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 31,493.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|122
|Toplam Seçmen
| :
|40.237
|Açılan Sandık
| :
|41
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,61
|Kullanılan Oy
| :
|13.225
|Geçerli Oy
| :
|11.038
|Katılım Oranı
| :
|% 98,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|CİHAN KARAMAN
|% 59,3
|6.546
|AK PARTİ
|CÜNEYT EPCİM
|% 31,49
|3.476
|DİĞER
|% 5,5
|607
|CHP
|METİN KOPARAN
|% 1,78
|196
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YORULMAZ
|% 0,98
|108
|METİN TEKİN
|METİN TEKİN
|% 0,43
|48
|SAADET PARTİSİ
|RAHMİ ÇİFTÇİ
|% 0,27
|30
|DSP
|NURSEL KIZILIRMAK
|% 0,14
|15
|TKP
|EMEL KARABULUT
|% 0,06
|7
|BTP
|MEHMET EŞKİ
|% 0,05
|5
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇUKURCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 68,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENSAR DÜNDAR
|% 55,69
|2.511
|HDP
|ABUBEKİR KANAR
|% 31,83
|1.435
|CHP
|ABUBEKİR AKSAÇ
|% 7,83
|353
|İYİ PARTİ
|TURAN DOĞAN
|% 3,97
|179
|SAADET PARTİSİ
|MÜCAHİDE AKILOTU
|% 0,62
|28
|DİĞER
|% 0,07
|3
DERECİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 83,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ÇETİNKAYA
|% 64,69
|940
|KASIM DEMİR
|KASIM DEMİR
|% 33,79
|491
|İYİ PARTİ
|EFE ÜSTÜNDAĞ
|% 1,1
|16
|BTP
|FİKRET ELMACI
|% 0,28
|4
|CHP
|SUAT YÜKSEL
|% 0,14
|2
ŞEMDİNLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 93,55
|Katılım Oranı
| :
|% 71,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR SAKLİ
|% 49,47
|3.202
|HDP
|SAMİ BEŞER
|% 42,52
|2.752
|CHP
|MİRPENÇ UYSAL
|% 7,71
|499
|SAADET PARTİSİ
|ABDULVAHİT ÇİFTÇİ
|% 0,25
|16
|BTP
|ABDULGANİ AKDAĞ
|% 0,06
|4
YÜKSEKOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,02
|Katılım Oranı
| :
|% 80,6
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|REMZİYE YAŞAR
|% 65,26
|11.719
|AK PARTİ
|TEOMAN ZEYDAN
|% 29,73
|5.338
|DİĞER
|% 1,94
|349
|CHP
|PERUZ ÇAMLI
|% 1,8
|323
|İYİ PARTİ
|SABIR DİRİ
|% 1,13
|203
|SAADET PARTİSİ
|YAVUZ DALGIÇ
|% 0,12
|21
|BTP
|ÖKKAŞ UYGUR
|% 0,02
|4
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
Gözaltına Alınan CHP Adayı Mehmet Fatih Bucak, Serbest Bırakıldı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor