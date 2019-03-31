Son Dakika Haberleri: Hakkari Son

Hakkari Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 41Açılan Sandık Oranı : % 33,61Kullanılan Oy : 13.225Geçerli Oy : 11.038Katılım Oranı : % 98,97PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 59,36.546AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 31,493.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 122
Toplam Seçmen : 40.237
Açılan Sandık : 41
Açılan Sandık Oranı : % 33,61
Kullanılan Oy : 13.225
Geçerli Oy : 11.038
Katılım Oranı : % 98,97


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPCİHAN KARAMAN% 59,36.546
AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 31,493.476
DİĞER% 5,5607
CHPMETİN KOPARAN% 1,78196
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 0,98108
METİN TEKİNMETİN TEKİN% 0,4348
SAADET PARTİSİRAHMİ ÇİFTÇİ% 0,2730
DSPNURSEL KIZILIRMAK% 0,1415
TKPEMEL KARABULUT% 0,067
BTPMEHMET EŞKİ% 0,055
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENSAR DÜNDAR% 55,692.511
HDPABUBEKİR KANAR% 31,831.435
CHPABUBEKİR AKSAÇ% 7,83353
İYİ PARTİTURAN DOĞAN% 3,97179
SAADET PARTİSİMÜCAHİDE AKILOTU% 0,6228
DİĞER% 0,073
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÇETİNKAYA% 64,69940
KASIM DEMİRKASIM DEMİR% 33,79491
İYİ PARTİEFE ÜSTÜNDAĞ% 1,116
BTPFİKRET ELMACI% 0,284
CHPSUAT YÜKSEL% 0,142
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 93,55
Katılım Oranı : % 71,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR SAKLİ% 49,473.202
HDPSAMİ BEŞER% 42,522.752
CHPMİRPENÇ UYSAL% 7,71499
SAADET PARTİSİABDULVAHİT ÇİFTÇİ% 0,2516
BTPABDULGANİ AKDAĞ% 0,064
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 58,02
Katılım Oranı : % 80,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİYE YAŞAR% 65,2611.719
AK PARTİTEOMAN ZEYDAN% 29,735.338
DİĞER% 1,94349
CHPPERUZ ÇAMLI% 1,8323
İYİ PARTİSABIR DİRİ% 1,13203
SAADET PARTİSİYAVUZ DALGIÇ% 0,1221
BTPÖKKAŞ UYGUR% 0,024

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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