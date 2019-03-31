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Hakkari Son

9 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 51Açılan Sandık Oranı : % 41,8Kullanılan Oy : 16.295Geçerli Oy : 13.555Katılım Oranı : % 98,38PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 58,87.970AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 32,254.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 122
Toplam Seçmen : 40.237
Açılan Sandık : 51
Açılan Sandık Oranı : % 41,8
Kullanılan Oy : 16.295
Geçerli Oy : 13.555
Katılım Oranı : % 98,38


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPCİHAN KARAMAN% 58,87.970
AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 32,254.371
DİĞER% 4,51611
CHPMETİN KOPARAN% 2,18296
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 1,13153
METİN TEKİNMETİN TEKİN% 0,5372
SAADET PARTİSİRAHMİ ÇİFTÇİ% 0,2939
DSPNURSEL KIZILIRMAK% 0,1419
TKPEMEL KARABULUT% 0,114
BTPMEHMET EŞKİ% 0,0710
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENSAR DÜNDAR% 55,692.511
HDPABUBEKİR KANAR% 31,831.435
CHPABUBEKİR AKSAÇ% 7,83353
İYİ PARTİTURAN DOĞAN% 3,97179
SAADET PARTİSİMÜCAHİDE AKILOTU% 0,6228
DİĞER% 0,073
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 85,96


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÇETİNKAYA% 64,051.634
KASIM DEMİRKASIM DEMİR% 34,1870
İYİ PARTİEFE ÜSTÜNDAĞ% 1,128
CHPSUAT YÜKSEL% 0,3910
BTPFİKRET ELMACI% 0,318
SAADET PARTİSİSÜMEYYE SÖĞÜT% 0,041
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Katılım Oranı : % 70,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR SAKLİ% 49,723.330
HDPSAMİ BEŞER% 42,542.849
CHPMİRPENÇ UYSAL% 7,45499
SAADET PARTİSİABDULVAHİT ÇİFTÇİ% 0,2416
BTPABDULGANİ AKDAĞ% 0,064
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 60,31
Katılım Oranı : % 80,56


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİYE YAŞAR% 65,112.145
AK PARTİTEOMAN ZEYDAN% 29,865.570
DİĞER% 1,98369
CHPPERUZ ÇAMLI% 1,78332
İYİ PARTİSABIR DİRİ% 1,15214
SAADET PARTİSİYAVUZ DALGIÇ% 0,1121
BTPÖKKAŞ UYGUR% 0,024

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:20 Kaynak: AA

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