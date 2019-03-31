Hakkari Son

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MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 76Açılan Sandık Oranı : % 62,3Kullanılan Oy : 22.671Geçerli Oy : 20.050Katılım Oranı : % 91,21PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 56,9211.413AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 34,836.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|122
|Toplam Seçmen
| :
|40.237
|Açılan Sandık
| :
|76
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,3
|Kullanılan Oy
| :
|22.671
|Geçerli Oy
| :
|20.050
|Katılım Oranı
| :
|% 91,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|CİHAN KARAMAN
|% 56,92
|11.413
|AK PARTİ
|CÜNEYT EPCİM
|% 34,83
|6.983
|DİĞER
|% 2,55
|511
|CHP
|METİN KOPARAN
|% 2,32
|465
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YORULMAZ
|% 1,51
|303
|METİN TEKİN
|METİN TEKİN
|% 0,99
|198
|SAADET PARTİSİ
|RAHMİ ÇİFTÇİ
|% 0,35
|70
|DSP
|NURSEL KIZILIRMAK
|% 0,25
|50
|BTP
|MEHMET EŞKİ
|% 0,14
|29
|TKP
|EMEL KARABULUT
|% 0,14
|28
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇUKURCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 68,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENSAR DÜNDAR
|% 55,69
|2.511
|HDP
|ABUBEKİR KANAR
|% 31,83
|1.435
|CHP
|ABUBEKİR AKSAÇ
|% 7,83
|353
|İYİ PARTİ
|TURAN DOĞAN
|% 3,97
|179
|SAADET PARTİSİ
|MÜCAHİDE AKILOTU
|% 0,62
|28
|DİĞER
|% 0,07
|3
DERECİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 86,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ÇETİNKAYA
|% 58,59
|1.793
|KASIM DEMİR
|KASIM DEMİR
|% 39,67
|1.214
|İYİ PARTİ
|EFE ÜSTÜNDAĞ
|% 0,98
|30
|CHP
|SUAT YÜKSEL
|% 0,39
|12
|BTP
|FİKRET ELMACI
|% 0,33
|10
|SAADET PARTİSİ
|SÜMEYYE SÖĞÜT
|% 0,03
|1
ŞEMDİNLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96,77
|Katılım Oranı
| :
|% 72,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR SAKLİ
|% 49,69
|3.384
|HDP
|SAMİ BEŞER
|% 43,72
|2.977
|CHP
|MİRPENÇ UYSAL
|% 6,27
|427
|SAADET PARTİSİ
|ABDULVAHİT ÇİFTÇİ
|% 0,25
|17
|BTP
|ABDULGANİ AKDAĞ
|% 0,07
|5
YÜKSEKOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,1
|Katılım Oranı
| :
|% 78,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|REMZİYE YAŞAR
|% 64,79
|15.299
|AK PARTİ
|TEOMAN ZEYDAN
|% 30,24
|7.142
|CHP
|PERUZ ÇAMLI
|% 1,93
|456
|DİĞER
|% 1,7
|401
|İYİ PARTİ
|SABIR DİRİ
|% 1,19
|282
|SAADET PARTİSİ
|YAVUZ DALGIÇ
|% 0,08
|20
|BTP
|ÖKKAŞ UYGUR
|% 0,06
|15
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA
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