Son Dakika Haberleri: Hakkari Son

Hakkari Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 76Açılan Sandık Oranı : % 62,3Kullanılan Oy : 22.671Geçerli Oy : 20.050Katılım Oranı : % 91,21PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 56,9211.413AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 34,836.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 122
Toplam Seçmen : 40.237
Açılan Sandık : 76
Açılan Sandık Oranı : % 62,3
Kullanılan Oy : 22.671
Geçerli Oy : 20.050
Katılım Oranı : % 91,21


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPCİHAN KARAMAN% 56,9211.413
AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 34,836.983
DİĞER% 2,55511
CHPMETİN KOPARAN% 2,32465
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 1,51303
METİN TEKİNMETİN TEKİN% 0,99198
SAADET PARTİSİRAHMİ ÇİFTÇİ% 0,3570
DSPNURSEL KIZILIRMAK% 0,2550
BTPMEHMET EŞKİ% 0,1429
TKPEMEL KARABULUT% 0,1428
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,49


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENSAR DÜNDAR% 55,692.511
HDPABUBEKİR KANAR% 31,831.435
CHPABUBEKİR AKSAÇ% 7,83353
İYİ PARTİTURAN DOĞAN% 3,97179
SAADET PARTİSİMÜCAHİDE AKILOTU% 0,6228
DİĞER% 0,073
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 86,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÇETİNKAYA% 58,591.793
KASIM DEMİRKASIM DEMİR% 39,671.214
İYİ PARTİEFE ÜSTÜNDAĞ% 0,9830
CHPSUAT YÜKSEL% 0,3912
BTPFİKRET ELMACI% 0,3310
SAADET PARTİSİSÜMEYYE SÖĞÜT% 0,031
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Katılım Oranı : % 72,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR SAKLİ% 49,693.384
HDPSAMİ BEŞER% 43,722.977
CHPMİRPENÇ UYSAL% 6,27427
SAADET PARTİSİABDULVAHİT ÇİFTÇİ% 0,2517
BTPABDULGANİ AKDAĞ% 0,075
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 77,1
Katılım Oranı : % 78,39


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİYE YAŞAR% 64,7915.299
AK PARTİTEOMAN ZEYDAN% 30,247.142
CHPPERUZ ÇAMLI% 1,93456
DİĞER% 1,7401
İYİ PARTİSABIR DİRİ% 1,19282
SAADET PARTİSİYAVUZ DALGIÇ% 0,0820
BTPÖKKAŞ UYGUR% 0,0615

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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