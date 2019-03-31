Son Dakika Haberleri: Hakkari Son

Hakkari Son

35 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 84Açılan Sandık Oranı : % 68,85Kullanılan Oy : 24.401Geçerli Oy : 22.219Katılım Oranı : % 88,78PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 58,3312.960AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 33,717.

Hakkari Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 122
Toplam Seçmen : 40.237
Açılan Sandık : 84
Açılan Sandık Oranı : % 68,85
Kullanılan Oy : 24.401
Geçerli Oy : 22.219
Katılım Oranı : % 88,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPCİHAN KARAMAN% 58,3312.960
AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 33,717.491
CHPMETİN KOPARAN% 2,36524
DİĞER% 1,99443
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 1,51335
METİN TEKİNMETİN TEKİN% 1,15256
SAADET PARTİSİRAHMİ ÇİFTÇİ% 0,3885
DSPNURSEL KIZILIRMAK% 0,2761
BTPMEHMET EŞKİ% 0,1636
TKPEMEL KARABULUT% 0,1328
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENSAR DÜNDAR% 55,752.521
HDPABUBEKİR KANAR% 31,561.427
CHPABUBEKİR AKSAÇ% 7,87356
İYİ PARTİTURAN DOĞAN% 4,07184
SAADET PARTİSİMÜCAHİDE AKILOTU% 0,6931
DİĞER% 0,073
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 88,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÇETİNKAYA% 56,722.183
KASIM DEMİRKASIM DEMİR% 41,621.602
İYİ PARTİEFE ÜSTÜNDAĞ% 0,8834
BTPFİKRET ELMACI% 0,3112
CHPSUAT YÜKSEL% 0,3112
SAADET PARTİSİSÜMEYYE SÖĞÜT% 0,166
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Katılım Oranı : % 73,16


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR SAKLİ% 49,473.384
HDPSAMİ BEŞER% 46,063.151
CHPMİRPENÇ UYSAL% 4,12282
SAADET PARTİSİABDULVAHİT ÇİFTÇİ% 0,2819
BTPABDULGANİ AKDAĞ% 0,075
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 80,92
Katılım Oranı : % 78,23


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİYE YAŞAR% 64,816.077
AK PARTİTEOMAN ZEYDAN% 30,337.526
CHPPERUZ ÇAMLI% 1,89469
DİĞER% 1,62403
İYİ PARTİSABIR DİRİ% 1,19295
SAADET PARTİSİYAVUZ DALGIÇ% 0,0922
BTPÖKKAŞ UYGUR% 0,0718

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hakkari Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]