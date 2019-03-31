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Hakkari Son

5 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 97Açılan Sandık Oranı : % 79,51Kullanılan Oy : 27.692Geçerli Oy : 25.748Katılım Oranı : % 86,62PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 59,2215.248AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 33,148.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 122
Toplam Seçmen : 40.237
Açılan Sandık : 97
Açılan Sandık Oranı : % 79,51
Kullanılan Oy : 27.692
Geçerli Oy : 25.748
Katılım Oranı : % 86,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPCİHAN KARAMAN% 59,2215.248
AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 33,148.534
CHPMETİN KOPARAN% 2,45632
DİĞER% 1,67430
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 1,46375
METİN TEKİNMETİN TEKİN% 1,06274
SAADET PARTİSİRAHMİ ÇİFTÇİ% 0,42109
DSPNURSEL KIZILIRMAK% 0,376
BTPMEHMET EŞKİ% 0,1641
TKPEMEL KARABULUT% 0,1129
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENSAR DÜNDAR% 55,732.521
HDPABUBEKİR KANAR% 31,541.427
CHPABUBEKİR AKSAÇ% 7,87356
İYİ PARTİTURAN DOĞAN% 4,07184
SAADET PARTİSİMÜCAHİDE AKILOTU% 0,7333
DİĞER% 0,073
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 89,25


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÇETİNKAYA% 58,42.601
KASIM DEMİRKASIM DEMİR% 39,721.769
İYİ PARTİEFE ÜSTÜNDAĞ% 0,9944
BTPFİKRET ELMACI% 0,418
CHPSUAT YÜKSEL% 0,3415
SAADET PARTİSİSÜMEYYE SÖĞÜT% 0,167
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Katılım Oranı : % 73,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR SAKLİ% 49,343.384
HDPSAMİ BEŞER% 45,953.151
CHPMİRPENÇ UYSAL% 4,27293
SAADET PARTİSİABDULVAHİT ÇİFTÇİ% 0,3423
BTPABDULGANİ AKDAĞ% 0,17
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 83,21
Katılım Oranı : % 78,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİYE YAŞAR% 65,0316.605
AK PARTİTEOMAN ZEYDAN% 30,237.718
CHPPERUZ ÇAMLI% 1,89482
DİĞER% 1,49381
İYİ PARTİSABIR DİRİ% 1,2306
SAADET PARTİSİYAVUZ DALGIÇ% 0,0923
BTPÖKKAŞ UYGUR% 0,0820

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA

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