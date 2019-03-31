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Hakkari Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 111Açılan Sandık Oranı : % 90,98Kullanılan Oy : 30.747Geçerli Oy : 29.229Katılım Oranı : % 83,89PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 58,8917.213AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 34,149.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 122
Toplam Seçmen : 40.237
Açılan Sandık : 111
Açılan Sandık Oranı : % 90,98
Kullanılan Oy : 30.747
Geçerli Oy : 29.229
Katılım Oranı : % 83,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPCİHAN KARAMAN% 58,8917.213
AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 34,149.980
CHPMETİN KOPARAN% 2,53740
İYİ PARTİYAŞAR YORULMAZ% 1,52445
METİN TEKİNMETİN TEKİN% 1,39407
DİĞER% 0,44130
SAADET PARTİSİRAHMİ ÇİFTÇİ% 0,43127
DSPNURSEL KIZILIRMAK% 0,35101
BTPMEHMET EŞKİ% 0,1854
TKPEMEL KARABULUT% 0,1132
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇUKURCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENSAR DÜNDAR% 55,712.521
HDPABUBEKİR KANAR% 31,541.427
CHPABUBEKİR AKSAÇ% 7,87356
İYİ PARTİTURAN DOĞAN% 4,07184
SAADET PARTİSİMÜCAHİDE AKILOTU% 0,7534
DİĞER% 0,073
DERECİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM ÇETİNKAYA% 57,692.712
KASIM DEMİRKASIM DEMİR% 40,51.904
İYİ PARTİEFE ÜSTÜNDAĞ% 0,9444
BTPFİKRET ELMACI% 0,419
CHPSUAT YÜKSEL% 0,3215
SAADET PARTİSİSÜMEYYE SÖĞÜT% 0,157
ŞEMDİNLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTAHİR SAKLİ% 49,113.498
HDPSAMİ BEŞER% 45,923.271
CHPMİRPENÇ UYSAL% 4,35310
SAADET PARTİSİABDULVAHİT ÇİFTÇİ% 0,4431
BTPABDULGANİ AKDAĞ% 0,1813
YÜKSEKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 92,37
Katılım Oranı : % 78,86


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HDPREMZİYE YAŞAR% 65,5518.712
AK PARTİTEOMAN ZEYDAN% 29,428.399
CHPPERUZ ÇAMLI% 1,86532
DİĞER% 1,78508
İYİ PARTİSABIR DİRİ% 1,19340
SAADET PARTİSİYAVUZ DALGIÇ% 0,1233
BTPÖKKAŞ UYGUR% 0,0824

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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